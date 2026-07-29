Quiliano approva l'assestamento di bilancio, oltre 1,1 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio

Già dai prossimi mesi verrà avviata la programmazione degli ulteriori lavori di messa in sicurezza del territorio di Quiliano, a seguito dei nuovi finanziamenti assegnati dalla Protezione Civile nazionale e da Regione Liguria, per un importo di 1 milione e 100 mila euro.

Il suddetto contributo, erogato quale intervento a stralcio per le opere derivanti dagli eventi alluvionali del 2024, prevede infatti i lavori di realizzazione del nuovo attraversamento del rio Quazzola, in località Bersaggi, per 540 mila euro, e quelli di ripristino della difesa spondale sulla sponda sinistra del torrente Trexenda per 570 mila euro.

È questa la principale novità contenuta nella variazione di assestamento generale al Bilancio, approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 27 luglio scorso.

"Poiché i suddetti lavori – dichiarano il sindaco Nicola Isetta e l'assessore ai Lavori pubblici Valtero Sparso – dovranno essere appaltati entro il 31 gennaio 2027, gli uffici comunali hanno già iniziato a lavorare sulla fase programmatoria conseguente al nuovo finanziamento statale e regionale. Queste opere rientrano nell'ambito della fase di intervento che, in questi anni, ha permesso di garantire al territorio migliori condizioni di resilienza e salvaguardia, a fronte degli eventi alluvionali che, dall'autunno 2019, hanno coinvolto la nostra comunità."

In occasione della variazione di assestamento, inoltre, si è preso atto degli eccellenti risultati ottenuti nella fase di riscossione delle entrate, che hanno permesso di incrementare significativamente le risorse del bilancio comunale.

"La percentuale di pagamento rispetto all'accertamento ha subito un importante incremento – sottolinea il vicesindaco e assessore alle Finanze Tiziana Bruzzone –. Ad oggi la percentuale ammonta al 59,34%, in miglioramento rispetto al 36,44% previsto nel Bilancio di previsione. Pertanto è stato possibile apportare una riduzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di 134.080 euro."

Questa nuova disponibilità di spesa corrente ha consentito all'ente di investire sul patrimonio pubblico.

"Abbiamo condiviso la scelta di finanziare ulteriori interventi per la manutenzione delle strade comunali – sottolinea l'assessore Sparso –, la pulizia di rii e cunette e la potatura degli alberi."

Nella variazione di assestamento al Bilancio si è dato atto della corretta gestione e dello sviluppo della programmazione dell'ente e, soprattutto, dell'andamento delle entrate e delle spese. La pratica relativa alla variazione è stata approvata dal solo gruppo consiliare di maggioranza "Progetto Comune".

Inoltre, il Consiglio comunale ha approvato, con voto unanime, la convenzione per la concessione di suolo pubblico relativa al tratto di binario ferroviario merci con la società Vernazza Autogru S.r.l.

È stato inoltre approvato, con il solo voto favorevole del gruppo di maggioranza, il testo finale della revisione della convenzione con il Comune di Savona per i servizi di polizia municipale.

"Attraverso questa convenzione, che avrà durata quinquennale – dichiara l'assessore al Personale Silvia Giusto – verrà potenziata la collaborazione già in corso tra le Polizie locali di Savona e Quiliano tramite il reciproco scambio di personale di polizia locale per la gestione dei servizi, delle funzioni e delle attività amministrative disciplinate dalle vigenti norme di legge. Questa gestione associata è finalizzata a garantire una presenza coordinata per la sicurezza dei territori convenzionati, anche per quanto riguarda la gestione delle emergenze di Protezione civile, e una migliore gestione delle risorse umane disponibili, in particolare attraverso l'utilizzo di personale specializzato di polizia locale. La convenzione permetterà inoltre di sviluppare le attività amministrative finalizzate a creare le migliori economie di scala."