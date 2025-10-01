Cisano sul Neva aderisce alla campagna per la ricerca contro la Sclerosi Multipla: nel weekend il banchetto “Mela Aism”

Anche quest’anno il Comune di Cisano sul Neva ha aderito alla campagna per la ricerca ed i servizi sul territorio contro la Sclerosi Multipla “Mela Aism”.

Venerdì 3 e sabato 4 ottobre, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, i volontari Aism ti aspettano in piazza Gollo al banchetto Mela Aism. Tre le varietà di mele: rosse Noared, gialle Golden e verdi Granny Smith. Insieme ai sacchetti di mele si troverà la borsina personalizzata con il logo Aims e della manifestazione. Con un’offerta minima di 10 euro ognuno potrà contribuire alla ricerca.

La Sclerosi Multipla è una malattia cronica e spesso invalidante, una delle più gravi del sistema nervoso centrale. Il 50% delle persone colpite sono giovani, infatti la diagnosi è prevalentemente tra i 20 e i 40 anni. Ci sono terapie in grado di contrastare la malattia ma, ad oggi, non esiste una cura risolutiva. La ricerca scientifica è l’unica arma.

Aism è l’unica organizzazione in Italia che interviene a 360° sulla Sclerosi Multipla. Insieme alla sua Fondazione FISM; è il principale ente di riferimento in Italia, il terzo a livello mondiale per l’impegno a indirizzare e sostenere la ricerca dopo USA e Canada, insieme al Regno Unito. La Fondazione raddoppierà i primi 50 mila euro raccolti.

E allora ti aspettiamo in piazza Gollo, a Cisano Sul Neva, per la “Mela Aism”.