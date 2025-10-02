Adeguamento al sistema di bigliettazione elettronica regionale: rallentamenti nelle procedure di rinnovo abbonamenti Tpl Linea

Potrebbero richiedere tempi più lunghi rispetto al consueto, in queste giornate, le procedure di rinnovo degli abbonamenti di Tpl Linea.

Ad annunciarlo è la stessa azienda di trasporti savonese spiegando, in una nota, come questo rallentamento sia legato all’adeguamento al nuovo sistema di bigliettazione elettronica regionale (BER), che comporta la raccolta di documentazione aggiuntiva necessaria per l’attivazione delle nuove tessere. “Nella fase di avvio - si legge - il sistema BER sta riscontrando alcune difficoltà operative, non imputabili a Tpl Linea, sulle quali si sta intervenendo con la massima priorità per garantirne l’attivazione nel più breve tempo possibile”.

I sistemi di bigliettazione attualmente in uso restano comunque attivi e pienamente funzionanti. Sempre Tpl Linea, inoltre, segnala che, con le nuove tessere elettroniche, non è al momento necessario procedere all’obliterazione.

Al fine di agevolare l’utenza e contenere i tempi di attesa, TPL Linea ha attivato un nuovo infopoint a Carcare, dedicato in particolare ai passeggeri della Valbormida. L’azienda è inoltre impegnata nel potenziamento delle postazioni presso la biglietteria di Savona, con l’estensione degli orari di apertura.

“Siamo consapevoli dei disagi che la clientela può incontrare in questa fase di transizione e ci scusiamo per le code che si stanno verificando presso le biglietterie - dichiara ancora Tpl Linea, garantendo la massima assistenza alla clientela durante l’adozione del nuovo sistema di bigliettazione -. L’introduzione del nuovo sistema di bigliettazione elettronica ha comportato alcuni rallentamenti, ma rappresenta un passaggio fondamentale per migliorare la fruibilità del servizio, garantire maggiore sicurezza e semplificare l’utilizzo dei titoli di viaggio. L’attivazione della nuova card ‘Liguria Go’, valida per cinque anni, consentirà in futuro di effettuare i rinnovi attraverso diversi canali di ricarica distribuiti sul territorio. Ringraziamo tutti i passeggeri per la pazienza e la collaborazione: stiamo lavorando con la massima attenzione per rendere questa fase il più rapida e fluida possibile.”