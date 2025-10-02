 / Attualità

Carcare, uffici comunali senza Internet a causa di un guasto Telecom

“Non si sa quando il servizio tornerà; nel frattempo si stanno adottando soluzioni provvisorie”, si legge nella nota

A Carcare, a causa di un guasto alla rete Telecom, da ieri gli uffici comunali sono privi di collegamento Internet.

"Al momento non è possibile sapere quando il servizio verrà ripristinato. Nel frattempo, gli uffici si stanno attivando per predisporre una soluzione provvisoria che consenta di ridurre i disagi per i cittadini", spiegano dal Comune. "L’amministrazione comunale si scusa per l’inconveniente, non dovuto alla propria volontà, e sta predisponendo una soluzione provvisoria per ridurre i disagi". 

