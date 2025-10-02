Celle, scatta il divieto di posizionamento e utilizzo di ombrelloni in stile hawaiano negli stabilimenti balneari

Il divieto in tutto il territorio comunale, con lo scopo di tutelare l’ambiente, di posizionamento e utilizzo di ombrelloni in stile hawaiano, realizzati in rafia sintetica, poliammide e derivati della viscosa, negli stabilimenti balneari e lidi del territorio comunale, provvedendo a sostituire gli stessi con un'altra tipologia realizzata con materiali eco compatibili.

Il Sindaco di Celle Ligure Marco Beltrame ha firmato un'ordinanza con lo scopo di tutelare l'ambiente.

Il Comune è infatti da tempo impegnato nelle campagne di sensibilizzazione a favore della tutela e della salvaguardia dell'ambiente nelle sue più svariate forme, compresa la tutela dell'immagine e del decoro della città.

"E' noto da tempo che gli ombrelloni stile hawaiano, realizzati in rafia sintetica, poliammide e derivati della viscosa, posizionati negli stabilimenti balneari, con il tempo rilasciano filamenti di plastica che, a causa dell’esposizione agli agenti atmosferici, non solo contaminano la sabbia, ma finiscono per essere trasportati dalle onde fino a mescolarsi con la vegetazione marina - viene spiegato nell'ordinanza - si tratta di un problema nascosto, ma devastante per l’ambiente, in quanto gli ombrelloni hawaiani in rafia sintetica sono un nemico silenzioso che inquina le nostre spiagge ed i mari. Ciò determina un impatto devastante non solo sull’ambiente, ma anche sulla fauna marina, che spesso scambia questi grumi di plastica per cibo".

"La rete Plastic Free, organizzazione impegnata da anni in progetti concreti ed in battaglie per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica, ha da tempo dato vita ad una importante campagna di sensibilizzazione finalizzata a scoraggiare, presso i Comuni più attenti alle tematiche ambientali, l’utilizzo degli ombrelloni hawaiani nei lidi e negli stabilimenti balneari - viene specificato - preso atto che già altri Comuni italiani hanno virtuosamente recepito questo tipo di indicazione, provvedendo ad adottare opportuni provvedimenti concernenti il divieto di posizionamento ed utilizzo di questa tipologia di ombrelloni che a lungo andare possono determinare un danno ambientale di grandi proporzioni".