Rinvio a giudizio del sindaco Lambertini, Cairo in Comune: "Confermati i nostri dubbi, per il bene dei cairesi speriamo nell'assoluzione"

A seguito della decisione del Gup che ha rinviato a giudizio il sindaco Lambertini per la vicenda dei fondi europei utilizzati per i lavori sulla strada di Ferranietta, all'interno del Parco dell'Adelasia, il gruppo di minoranza consiliare "Cairo in Comune" ha rilasciato una nota, ribadendo le proprie preoccupazioni in particolare in merito alle possibili conseguenze per le casse comunali.

"Speriamo per il bene dei cairesi che gli imputati possano dimostrare la loro innocenza - si legge - evitando così di far restituire al nostro Comune, che rappresentiamo come parte offesa, 244 mila euro di contributi pubblici europei."

Il gruppo di minoranza ha inoltre sollevato interrogativi sulla tenuta amministrativa del Sindaco, in vista del lungo iter processuale che lo attende: "Per il resto toccherà a Lambertini valutare se avrà la serenità necessaria - nonostante il processo per truffa - per amministrare il Comune sino a fine mandato nel 2027".

Infine, il grupo "Cairo in Comune" ha sottolineato come il rinvio a giudizio non faccia altro che confermare i sospetti sollevati in precedenza: "Purtroppo il rinvio a giudizio ha confermato i dubbi che avevamo espresso su questa vicenda e che avevano portato all'indagine della Procura Europea e dei Carabinieri Forestali".