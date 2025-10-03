Savona, il PD presenta il "Libro Verde" sulle Politiche Industriali: focus sulla reindustrializzazione

Il tema cruciale della reindustrializzazione dell'Italia e dell'Europa sarà al centro di un importante incontro organizzato dal Partito Democratico di Savona. L'appuntamento è fissato per sabato 4 ottobre, alle ore 17, presso l'APS "La Rocca" nella città della Torretta.

L'evento sarà l'occasione per presentare ufficialmente il "Libro Verde del PD sulle Politiche Industriali", documento strategico del partito.

Dopo i saluti iniziali del segretario provinciale, Emanuele Parrinello, e l'introduzione del segretario comunale, Simone Anselmo, la discussione sarà coordinata da Sandra Kertesz, responsabile provinciale Lavoro del PD.

Il dibattito vedrà la partecipazione di figure di spicco a livello nazionale e locale. Interverranno il responsabile dei dem per le Politiche Industriali Andrea Orlando; il professor Simone Oggionni, docente presso l'Università di Tor Vergata e collaboratore del Forum Industria del Pd; Aurora Lessi, membro della segreteria provinciale del PD e consigliera comunale. Vi sarà spazio anche per i rappresentanti delle principali realtà economiche e sindacali del territorio: Andrea Pasa, segretario generale della CGIL di Savona, Mattia Rossi, presidente regionale di LegaCoop, e Alessandro Berta, direttore dell'Unione Industriali di Savona.