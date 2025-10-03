Asl2: revocata la procedura per la nomina del Direttore della Medicina di Base

L'Asl2 ha disposto la revoca integrale della procedura di selezione per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa Medicina di Base, Discipline Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base e Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, che era stata avviata con una delibera dell'ottobre 2022.

Al bando di concorso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sulla Gazzetta Ufficiale aveva partecipato una sola candidata ma l'iter del concorso non è poi stato portato avanti e nei giorni scorsi l'Asl ha deliberato la revoca della procedura.

La decisione è stata motivata dai cambiamenti organizzativi intervenuti nel frattempo all’interno dell’Asl2, in particolare con l’approvazione del nuovo Processo Organizzativo Aziendale (POA) che ha dato avvio a una ristrutturazione interna che ha portato alla soppressione della Struttura complessa Medicina di Base, le cui funzioni sono state redistribuite tra altre strutture aziendali, in particolare la Struttura complessa Gestione Risorse Umane e Medicina Convenzionata e la Struttura complessa Gestione Trattamento Economico del Personale Dipendente e Fondi Contrattuali.

Alla luce di questa nuova organizzazione, l'Asl2 è arrivata alla conclusione che l’incarico oggetto del bando del 2022 non risponde più alle necessità aziendali.