Ciclamini della solidarietà, ad Albenga in Largo Doria i volontari della Fondazione Ant

A colorare le giornate autunnali ci pensano i ciclamini della solidarietà.

Sabato 4 e Domenica 5 e ottobre 2025 dalle ore 9.30 alle ore 18.30 i Volontari della Fondazione ANT Franco Pannuti Ets Delegazione di Albenga saranno presenti in Largo Doria ad Albenga.

Passando dal banchetto con una donazione si potranno scegliere uno o più vasetti di ciclamini e ricevere informazioni sulle giornate di prevenzione oncologica previste nei mesi di novembre e dicembre.

"Nella speranza che anche stavolta i ciclamini vadano come sempre a ruba. Perché scegliendo un vasetto di ciclamini da donare a se stessi, a un parente o a un amico si sceglie di compiere un’azione concreta e di moltiplicare le visite di diagnosi precoce che offriamo gratuitamente alla cittadinanza. Promuoverai così la salute e regalerai una visita a chi non può permettersela. Perché per proteggere noi e chi amiamo, a volte, basta un gesto semplice quanto donare un fiore" spiegano dalla Fondazione ANT.

"Grazie alla yua donazione potremo continuare ad offrire visite gratuite di diagnosi precoci a numerose persone. La prevenzione salva migliaia di vite. Mostra il tuo buon "cuore" per la solidarietà. Vi aspettiamo alla nostra postazione. In alternativa per prenotare i ciclamini è possibile contattare la responsabile di delegazione Pavanelli Cristina al numero 371 4210207" concludono dalla Fondazione ANT.



"Ringraziamo vivamente la Cooperativa OPAlbenga, via Regione Cime di Leca 2, per il sostegno e la collaborazione. Potete seguire i progetti della Delegazione di Albenga sui canali social FB ANT in Liguria, IG Merc_Ant_Ino.Albenga".