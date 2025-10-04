Cengio, il 12 ottobre in località Isole la Festa dei Nonni

La Liguria celebra in modo diffuso la Festa dei Nonni, con iniziative che uniscono province e comunità nel segno del legame tra generazioni. Sostenuta da Regione Liguria, la rassegna prende il via oggi a Riva Ligure e proseguirà nelle prossime settimane a Cengio e Varese Ligure.

“Regione Liguria vuole celebrare in modo diffuso sul territorio una festa che sottolinea e rimarca il ruolo fondamentale che i nonni ricoprono nella nostra società – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – I nonni non solo rappresentano un sostegno concreto per le famiglie, ma sono un punto di riferimento fatto di memoria e tradizioni, e trasmettono alle nuove generazioni i valori fondanti della nostra comunità: festeggiarli e celebrarli con momenti di gioco e condivisione è un modo per ricordare quanto siano insostituibili”.

La giornata di Riva Ligure si è aperta questa mattina in Piazza Matteotti con la colazione tradizionale a base di focaccia e spuma, seguita da momenti musicali e giochi in legno “di una volta”, pensati per coinvolgere nonni e nipoti insieme. Nel pomeriggio, lo stesso spazio e via Martiri della Libertà diventano il cuore della festa: spettacolo di burattini, attività intergenerazionali, gonfiabili gratuiti e una lezione di danza. Gran finale danzante e, al calar della sera, cioccolata calda distribuita dall’Associazione Alpini Riva-Santo Stefano.

Il 12 ottobre sarà la volta di Cengio, che unirà la Festa dei Nonni a quella della Castagna. In località Isole, la giornata inizierà con una camminata gratuita aperta a tutti, seguita dal tradizionale pranzo con polentata. Dal primo pomeriggio, spazio alla musica dal vivo, ai giochi per tutte le età e a un ricco programma di intrattenimento: gonfiabili gratuiti, mercatini artigianali, caldarroste di Pamparato e le celebri frittelle De.Co. di Cengio. Una formula che lega natura, tradizione e convivialità e le trasforma in un’occasione di vera festa per l’intera comunità.

Il calendario si chiuderà domenica 19 ottobre a Varese Ligure, nella cornice del borgo rotondo. Qui i protagonisti saranno i percorsi a tappe tra botteghe e piazze: coppie di nonni e nipoti completeranno una cartolina-puzzle ricordo raccogliendo adesivi legati a esperienze diverse, dall’albero genealogico ai giochi di piazza, fino alla realizzazione dei croxetti decorativi, tipica pasta del borgo. A concludere la giornata, uno spettacolo teatrale che porterà i bambini sul palco come veri protagonisti di sfide di fantasia.

Piazze, borghi e tradizioni di Liguria diventano così il palcoscenico di un dialogo tra generazioni che si rinnova, fatto di gesti semplici e momenti condivisi. Questa edizione diffusa della Festa dei Nonni si configura quindi come un invito: ritrovare il valore del tempo insieme e scoprire che il futuro nasce proprio da questi legami, forti e quotidiani.