Savona, al nido Stella Marina di via Brilla attivato il servizio pomeridiano con dieci posti in più

Il Comune amplia l'offerta per le famiglie con bimbi piccoli. La Giunta comunale ha approvato l’avvio di un nuovo progetto al nido d’infanzia Stella Marina di via Brilla (Zinola), nell’ambito dell’iniziativa “Città dell’Educazione”, promossa dal Comune in collaborazione con Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione De Mari e Ufficio Scolastico Territoriale.

Il progetto, finanziato per il periodo ottobre 2025 – giugno 2026, prevede l’ampliamento dell’offerta educativa con 10 posti aggiuntivi in orario pomeridiano, destinati a bambine e bambini tra i 12 e i 36 mesi. L’orario di apertura sarà dal lunedì al venerdì, dalle 15.15-15.30 alle 19.15-19.30, per un massimo di 4 ore e 15 minuti.

L’obiettivo principale è ampliare la platea dei bambini che possono accedere ai servizi educativi 0-3 anni. Per questo motivo, 6 dei 10 posti disponibili saranno riservati a bambini che non frequentano già i servizi per la prima infanzia, inclusi coloro che sono in lista d’attesa o nuove utenze. Se le adesioni non dovessero essere sufficienti, i posti verranno messi a disposizione anche delle famiglie con bimbi già iscritti ai nidi comunali.

Il costo della retta sarà calcolato applicando le stesse fasce Isee già previste per i nidi comunali, ma riparametrate in base alla durata del nuovo servizio. La quota corrisponderà al 76% della retta del tempo “ridotto”, in proporzione all’orario pomeridiano previsto.