Domenica di respiro per la viabilità del Ponente: il 29 marzo sospeso il cantiere nella galleria "Fornaci" in A10, traffico regolare tra Spotorno e Savona

Dovrebbe essere una domenica di respiro per il traffico nel medio ponente savonese. Dopo le lunghe code createsi negli scorsi fine settimana, in particolare tra Pietra e Finale Ligure, e in vista dei flussi di traffico previsti nei prossimi giorni, dalle prime ore della mattina di domenica 29 marzo, la Galleria Fornaci riaprirà temporaneamente al traffico su due corsie in direzione Genova.

Ad annunciarlo, con l'obbiettivo di “minimizzare i tempi di percorrenza in una giornata che ci si aspetta possa essere caratterizzata da volumi di traffico elevati”, è la società Concessioni del Tirreno, anticipando di una settimana circa la riapertura - seppur parziale - del tratto tra Spotorno e Vado Ligure dove negli scorsi mesi sono stati avviati impattanti lavorazioni che hanno necessitato perfino della demolizione della carreggiata. Questo per .

Una misura che il concessionario definisce “un ulteriore sforzo operativo messo in campo per venire incontro alle esigenze del territorio ligure, facilitando il deflusso dei turisti dalle località della Riviera verso il capoluogo e il basso Piemonte”.

Il cantiere, che interessa la galleria nella carreggiata sud con lo scambio di carreggiata nella carreggiata nord, verrà poi riposizionato e definitivamente rimosso da giovedì 2 aprile, prima dell’inizio delle festività pasquali. Gli interventi sul tunnel opposto della Fornaci, in direzione Ventimiglia, invece, verranno effettuati il prossimo anno, da gennaio 2027 per concludersi entro la Pasqua successiva.

“Ritengo molto positiva la scelta di Concessioni del Tirreno di procedere con uno stop straordinario” ha commentato l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria, Giacomo Raul Giampedrone. Che poi ricorda: “Tra le ore 14 di giovedì 2 e le ore 12 di martedì 7 aprile tutta la rete autostradale lungo le riviere di Ponente e di Levante sarà libera da interventi di manutenzione: una situazione che non si verificava da diversi anni e che ritengo sia frutto del confronto serrato questi anni con tutti i soggetti coinvolti, sotto la guida del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti”.





