Alassio, il calcio incontra la solidarietà: presentate le maglie della Baia Alassio Auxilium col logo del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi

Lo sport incontra la solidarietà ad Alassio. Nei giorni scorsi, presso la Sala Consiliare del Comune, la società calcistica locale della Baia Alassio Auxilium ha presentato la sua maglia ufficiale, quest’anno recante sul petto il simbolo del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi quale main sponsor.

Un incontro di grande valenza sportiva e sociale, al quale hanno partecipato anche il sindaco Marco Melgrati e l’assessore allo Sport Roberta Zucchinetti, omaggiati di una divisa da gioco personalizzata dai dirigenti della società calcistica, i quali hanno voluto illustrare l’accordo siglato con la presidente dell’associazione, Palmira Dagnino, presente anch’essa insieme ad alcune volontarie.

Con tale collaborazione, resa possibile grazie al contributo di una donazione destinata espressamente a progetti promozionali del Centro, il logo di “Artemisia Gentileschi” e il numero nazionale anti-violenza e stalking 1522 saranno pubblicizzati dalla squadra giallonera durante tutto il campionato di Promozione, attraverso uno strutturato progetto di comunicazione – fisica e digitale – studiato dalla divisione marketing.

Questi simboli, utili sia per veicolare un messaggio chiaro contro la violenza sulle donne, sia per fornire una soluzione concreta a chi purtroppo ne è vittima, saranno presenti sulle divise ufficiali dei calciatori della Baia, su tute e borsoni di tutti i componenti del team, ma anche all’interno dello stadio cittadino e nelle principali comunicazioni social.

Baia Alassio Auxilium sarà dunque protagonista con il suo organico al completo, atleti e staff tecnico, di un’importante attività di promozione, con cui i colori gialloneri e l’immagine della Città di Alassio saranno i portabandiera di questa meritoria iniziativa, unica nel panorama regionale.

In tal senso, le parole pronunciate dal sindaco Marco Melgrati mostrano grande soddisfazione: «Con una maglietta con questi simboli contro la violenza sulle donne, presenti grazie al contributo del Centro come sponsor, c’è un ulteriore motivo per sostenere con grande affezione la Baia Alassio Auxilium, che è la nostra società di calcio e che merita tanto supporto, partita dopo partita».

«Abbiamo provato una grande emozione – prosegue l'assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti – nel ricevere la delegazione del Baia Alassio Auxilium in questo incontro di presentazione della nuova divisa di gioco, che è stata anche un'occasione preziosa per mettere in luce come lo sport possa essere veicolo potente di messaggi positivi. Vedere la nostra squadra di casa, che nella scorsa stagione ha raggiunto un traguardo importante come la promozione, impegnata a farsi portavoce della lotta contro la violenza sulle donne, è una vera soddisfazione ed un segnale concreto di civiltà e di responsabilità per tutta la nostra comunità».

Le volontarie del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi – attivo tutto l’anno con accoglienza, ascolto, consulenze psicologiche/legali e percorsi specifici – attraverso le dichiarazioni della presidente Dagnino promettono che saranno «le prime tifose del club, estremamente felici di vedere l’impegno di una squadra calcistica maschile farsi portatrice di un messaggio a sostegno delle donne».