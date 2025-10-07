"L’Ombra del Gigante": la musica di Bellavia conquista il "Love and Hope Festival" di Barcellona

Grande successo internazionale per il Maestro Alberto Bellavia, che ha conquistato il premio come “Miglior Colonna Sonora per Feature Film” al Love and Hope International Film Festival di Barcellona, grazie alla sua emozionante composizione per “L’Ombra del Gigante”, il docufilm dedicato alla storia dello stabilimento Ferrania.

Un riconoscimento che premia il talento, la passione e la profonda sensibilità musicale del compositore millesimese, capace di trasformare le immagini in pura emozione.

Il Comune di Millesimo, attraverso la propria pagina social, ha espresso orgoglio e grande soddisfazione per questo prestigioso risultato: "Complimenti vivissimi al Maestro Bellavia – si legge nella nota – ancora una grande soddisfazione per il nostro paese".

Musicista di fama internazionale, Bellavia, per questa occasione, si è cimentato per la prima volta anche nella regia, dando vita a un’opera che racconta la vita degli operai della Ferrania — dentro e fuori le mura dello stabilimento. Il film ripercorre i reparti produttivi, i luoghi di incontro e socializzazione, e le storie di chi ha dedicato oltre trent’anni di lavoro all’azienda.

È la storia della “gente al buio”, come venivano chiamati coloro che si occupavano dello sviluppo fotografico e cinematografico delle pellicole: un omaggio nostalgico a chi rese grande il prestigioso stabilimento della frazione cairese.

La Ferrania fu una delle più importanti realtà industriali italiane e mondiali del Novecento, al pari della Olivetti, con oltre duecento ingegneri impegnati nella ricerca e nella progettazione e cinquemilaseicento dipendenti. Lo stabilimento vantava collegamenti diretti con il porto di Savona e con il Nord Italia.

C’era chi raggiungeva il lavoro in bicicletta e chi in treno: per loro fu costruita appositamente la fermata “Ferrania”, simbolo di un’epoca che ha segnato profondamente la Valle, lasciando dietro di sé le sue gigantesche ombre.