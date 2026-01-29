Assoutenti Liguria e Pendolari: "No alla fermata Intercity di Arenzano, priorità ai cittadini colpiti dalla frana"

Assoutenti Liguria e i comitati dei pendolari federati ringraziano la Regione Liguria e il Consiglio Regionale per l’importante iniziativa che ha disposto la gratuità dei caselli autostradali per gli utenti di Arenzano danneggiati dalla frana sulla A10 (tratto Genova Prà — Arenzano). Tuttavia esprimono forte perplessità e preoccupazione rispetto alla richiesta di potenziamento dei servizi ferroviari mediante l’introduzione di una nuova fermata Intercity ad Arenzano.

"I vantaggi di tale fermata per i residenti che finora non utilizzano il treno appaiono incerti - si legge in una nota - Al contrario, per centinaia di passeggeri — tra cui gli attuali pendolari di Arenzano diretti verso Genova, il Levante, il Ponente e il Nord Italia — gli svantaggi sono concreti e documentabili: modifiche orarie e ripercussioni sui treni interessati e su quelli della stessa linea rischiano di peggiorare il servizio complessivo. Per questo motivo riteniamo più efficace e sensato adottare misure mirate a favore dei danneggiati, ad esempio consentendo ai titolari di abbonamento integrato AMT che salgono nelle fermate di Arenzano e Cogoleto di utilizzare i treni verso Genova, senza penalizzare l’intera utenza pendolare".

"Assoutenti Liguria e i comitati dei pendolari chiedono alla Regione e agli enti competenti un’attenta e approfondita valutazione tecnica delle ricadute del progetto e l’abbandono della proposta di nuova fermata Intercity qualora questa dovesse favorire pochi a discapito della maggioranza - concludono da Assoutenti Liguria ODV - È necessario percorrere soluzioni realmente a vantaggio dei cittadini danneggiati dalla frana, senza creare nuovi disagi per i pendolari".