Strade dissestate a Savona, Scaramuzza attacca: “Soldi stanziati ma nessun intervento”. Parodi: "Avvio dei lavori i primi di febbraio"

Per chi si sposta in città, soprattutto in moto o scooter, le strade di Savona sono un percorso a ostacoli tra le buche. Le strade dissestate si contano in un po’ tutte le zone, spesso la segnaletica orizzontale è quasi sparita. Un problema che è diventato particolarmente evidente in questi ultimi giorni con la voragine che si è aperta in via Carissimo e Crotti.

Sulla manutenzione delle strade e sulla sicurezza ad attaccare è il consigliere comunale della Lega Maurizio Scaramuzza.

"A Savona le strade non sono più solo dissestate, sono pericolose – dichiara Scaramuzza – Voragini e buche e asfalti distrutti mettono a rischio ogni giorno automobilisti, motociclisti e pedoni. Basta passare da via Carissimo e Crotti per rendersi conto dello stato di abbandono in cui versa la città. Eppure i soldi ci sono: a giugno 2025 questa amministrazione ha stanziato oltre un milione e mezzo di euro per gli asfalti. Siamo a fine gennaio 2026 e non si vede ancora nulla".

"Nel frattempo è passata l’estate, un intero autunno di piogge e sta per finire anche l’inverno – attacca ancora Scaramuzza – I cittadini si chiedono quanto tempo serva ancora per fare una gara d’appalto e avviare lavori urgenti. È incapacità o si sta aspettando l’avvicinarsi delle elezioni per intervenire? Fa ancora più rabbia se si pensa che, ai tempi dell’assessore Piero Santi, nonostante le pesanti difficoltà economiche del Comune, gli interventi di manutenzione venivano avviati e conclusi in tempi decisamente più rapidi. Di certo oggi questa giunta preferisce spendere in slogan piuttosto che garantire la sicurezza sulle strade. Il sindaco non può continuare a voltarsi dall’altra parte: deve rispondere delle scelte e delle mancanze della propria amministrazione. Quando la sicurezza dei cittadini viene messa a rischio, il silenzio e l’inerzia non sono più accettabili".

Lo scorso ottobre l’amministrazione comunale ha annunciato un investimento di 1 milione di euro per un programma di manutenzione straordinaria delle strade, provenienti da un avanzo di bilancio.

"Ci sono dei tempi tecnici che vanno rispettati – risponde l’assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi – Abbiamo fatto la gara e affidato i lavori. La settimana scorsa i tecnici della ditta con quelli del Comune hanno fatto i sopralluoghi e i primi interventi partiranno nei primi giorni di febbraio. A metà febbraio, invece, saranno avviati gli interventi per i marciapiedi".