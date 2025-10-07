"Savona, i Giovani e la Scienza": tutto pronto per la decima edizione

L’associazione Giovani per la Scienza festeggia il ventesimo anno di attività con la decima edizione di “Savona, i Giovani e la Scienza”, l’esposizione di esperimenti che si terrà dal 15 al 22 ottobre presso il Palazzo del Commissario della Fortezza del Priamàr a Savona. Durante l’evento, promosso dal Comune di Savona e dall’Ufficio Scolastico Regionale, i giovani scienziati savonesi esporranno e spiegheranno al pubblico i loro esperimenti, alcuni ancora “work in progress”, altri che ripercorrono i venti anni dei Giovani per la Scienza. Gli esperimenti spaziano in varie branche della scienza, dall’elettromagnetismo all’ottica, dalla meccanica classica alla matematica e alla chimica.

Oltre all’esposizione, l’evento include anche una prestigiosa conferenza dal titolo “Ascoltare l’Universo: presente e futuro della ricerca di onde gravitazionali”, tenuta dal Prof. Gianluca Gemme, Dirigente di Ricerca presso la sezione di Genova dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. La conferenza si terrà mercoledì 15 ottobre, presso la Sala della Sibilla della Fortezza del Priamàr di Savona, con inizio alle 16:00.

A seguito della conferenza verrà ufficialmente inaugurata l’esposizione, con la possibilità di effettuare le prime visite. Nei giorni seguenti, sarà possibile visitare l’esposizione secondo i seguenti orari: giorni feriali: dalle 14:30 alle 18:00; prefestivi e festivi: dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00

La conferenza: Ascoltare l’Universo: presente e futuro della ricerca di onde gravitazionali

La presentazione offre uno sguardo sul mondo delle onde gravitazionali: increspature nello spaziotempo generate da eventi cosmici violenti, come le fusioni di buchi neri e stelle di neutroni. Si ripercorre il cammino che ha portato dalla teoria della Relatività Generale di Einstein fino alle più recenti scoperte sperimentali, realizzate grazie a strumenti altamente sofisticati come gli interferometri LIGO e Virgo. Viene illustrato come la collaborazione internazionale abbia permesso di superare incredibili sfide tecnologiche, raggiungendo sensibilità tali da rilevare variazioni spaziali mille volte più piccole di un protone. Infine, si apre una finestra sul futuro della ricerca, con la costruzione di osservatori di terza generazione, come l’Einstein Telescope, che promettono di estendere il nostro sguardo fino alle epoche più remote della storia cosmica.

Il relatore

Gianluca Gemme è un fisico italiano che ha dedicato la sua carriera alla ricerca nel campo della fisica nucleare e dell’astronomia gravitazionale. Lavora come Dirigente di Ricerca presso l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) a Genova.

Dal 2024 guida come portavoce la Collaborazione Virgo, un progetto scientifico internazionale di rilievo per lo studio delle onde gravitazionali, a cui contribuisce attivamente dal 2008 con vari ruoli di responsabilità. È anche coinvolto, fin dal 2011, nel progetto Einstein Telescope, un’iniziativa europea per la costruzione di un futuro osservatorio sotterraneo, dove ha partecipato alla fase di progettazione e ha coordinato diverse attività all’interno della collaborazione internazionale.

Come membro della collaborazione Virgo, ha pubblicato numerosi studi scientifici che hanno dato un contributo importante alla comprensione dell’universo attraverso le onde gravitazionali. Il suo lavoro è stato riconosciuto con prestigiosi premi a livello globale, tra cui lo Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics, il Gruber Cosmology Prize e l’Einstein Medal.