Attualità | 08 ottobre 2025, 15:08

Calice, lavori di consolidamento a un muro lungo la Sp17: modifiche alla viabilità la mattina del 15 ottobre

Sarà installata una gru. Il provvedimento dalle 9 alle 11 con la predisposizione di una viabilità alternativa

Disagi in vista per gli automobilisti che percorrono la Sp17 “Finale – Calice - Rialto” per la giornata del prossimo mercoledì 15 ottobre.

Per permettere l'esecuzione di lavori improrogabili per il rifacimento di un muro di contenimento, lungo il tratto compreso tra la progressiva chilometrica 4+366 e la 4+483 sarà necessaria l'installazione di una gru che, considerate le dimensioni della carreggiata, porterà alla chiusura temporanea della provinciale, dalle ore 9:00 alle ore 11:00, nel comune di Calice Ligure.

Per mitigare l'impatto sul traffico, è stata organizzata una deviazione che indirizzerà i veicoli sulla strada comunale all'interno del centro abitato calicese, mentre per garantire la massima sicurezza sia per gli operai sia per gli utenti della strada, è prevista la presenza di movieri che presidieranno le principali intersezioni a monte e a valle del tratto chiuso per tutta la durata delle operazioni.

Mattia Pastorino

