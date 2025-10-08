Fabbriche Aperte, studenti proiettati verso il futuro: il 67% ha già scelto la scuola superiore

Hanno 12 e 13 anni gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo grado della provincia di Savona che hanno partecipato alla diciottesima edizione di Fabbriche Aperte®, rispondendo al sondaggio proposto dopo il lavoro svolto in classe e le visite agli impianti produttivi.

Il dato più significativo emerso riguarda l’orientamento scolastico: il 67% degli studenti ha già scelto la scuola superiore a cui iscriversi e, tra questi, circa il 60% ha optato per un percorso tecnico-scientifico.

Fabbriche Aperte®, progetto promosso dall’Unione Industriali di Savona e sostenuto dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona, dalla Fondazione De Mari, dalla Provincia di Savona e dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con il cofinanziamento della Regione Liguria – Fondo Sociale Europeo, si conferma un efficace strumento di orientamento e valorizzazione delle professioni tecnico-scientifiche.

Grazie anche alla collaborazione con l’Associazione Giovani per la Scienza e con il Consolato Provinciale di Savona – Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, il progetto contribuisce ad accrescere la consapevolezza dei giovani sull’importanza delle discipline STEM, soprattutto tra le ragazze: oltre il 46% delle studentesse dichiara di voler intraprendere studi scientifici.

Il 64,5% del campione afferma di avere già un’idea chiara della professione futura, privilegiando lavori che offrano soddisfazione personale (80% delle ragazze contro il 28% dei ragazzi), più ancora che vantaggi economici.

Tra le aspirazioni più diffuse restano le professioni sanitarie, accanto a un crescente interesse per il mondo animale, l’ingegneria, l’informatica e le attività di laboratorio scientifico.

Il 91% dei partecipanti ha giudicato molto interessanti le visite alle aziende, sorprendendosi per le innovazioni e le tecnologie osservate. Quasi unanime (95%) la consapevolezza che sviluppo sostenibile e scienza debbano procedere insieme per costruire il futuro.

Quest’anno Fabbriche Aperte® ha portato oltre 1.150 studenti di 56 classi, appartenenti a 19 istituti comprensivi del Savonese, alla scoperta di 28 aziende del territorio, incontrando da vicino produzioni, eccellenze e realtà innovative.

Ieri e oggi si sono tenute le cerimonie di chiusura al Teatro Chiabrera di Savona, mentre l’ultimo appuntamento si terrà il 21 ottobre al Teatro Chebello di Cairo Montenotte, con la proiezione del TG Fabbriche Aperte®, che racconterà l’esperienza degli studenti.

Come da tradizione, saranno premiati i 56 vincitori del gioco “Professionista del futuro”, uno per classe, che ha previsto quiz sulle aziende e la redazione di un racconto, immaginando una giornata da professionista.