Politica | 08 ottobre 2025, 17:29

Giuramento degli allievi di Polizia Penitenziaria, Ripamonti: “Atto solenne di legalità”

“E’ una scuola che rappresenta l’eccellenza”

"Essere qui oggi, significa rendere omaggio a donne e uomini che hanno scelto una delle professioni più impegnative e preziose per la sicurezza del Paese.

Il giuramento è un atto solenne che segna l’inizio di una missione fondata su valori di legalità, disciplina e dedizione al dovere. La Regione Liguria è orgogliosa di ospitare questa Scuola di eccellenza, punto di riferimento nazionale nella formazione del personale penitenziario, che contribuisce ogni giorno alla tutela dei cittadini e al rafforzamento del senso dello Stato".

Lo ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti, in occasione del giuramento degli agenti del 185° corso Allievi del Corpo di Polizia Penitenziaria presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento “Andrea Schivo" di Cairo Montenotte.

Redazione

