Lutto a Villanova d’Albenga per la prematura scomparsa di Gabriele Dadone

Sarà recitato questo pomeriggio (9 febbraio) alle 17.30 nella camera ardente dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga il santo rosario per la prematura scomparsa di Gabriele Dadone. Il giovane di soli 35 anni era di Villanova d’Albenga e lo piange tutto il paese.

“Era un ragazzo molto intelligente, davvero bravo a livello umano. La sua scomparsa è stata davvero un brutto colpo – afferma con commozione il sindaco di Villanova d’Albenga Pietro Balestra, che lo conosceva da sempre -. Era andato a scuola con mia figlia, lo conoscevo da quando era nato. Qualche tempo fa era passato in Comune, avremmo dovuto iniziare un percorso insieme, eravamo d’accordo, ma ora non potremo più fare nulla”.

Gabriele era un ragazzo amato da tutti. La sua vita, purtroppo, è stata segnata da molte difficoltà, a partire dalla perdita dei genitori, un dolore che lo aveva accompagnato nel tempo. Ma, nonostante le avversità, sapeva farsi voler bene. Appassionato di musica, in particolare delle canzoni di Fabrizio De André, aveva anche un forte legame con lo sport: tifoso di calcio, aveva militato in diverse squadre, lasciando ovunque il ricordo di un compagno leale. Sui social si susseguono numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Gabriele lascia la nonna Elisabetta, la zia Fulvia e lo zio Giancarlo.

I funerali si terranno lunedì 10 febbraio alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Villanova d’Albenga. In seguito, la sua salma partirà per il tempio crematorio, per l’ultimo viaggio.

“Villanova perde un’anima bella, che ha lasciato un segno indelebile in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Era un ragazzo buono, dolce. Ma nella sua vita ha avuto davvero tanta sfortuna che non meritava. Spero che lassù possa trovare finalmente la pace e la serenità che qui gli sono state negate. Lo ricorderemo per sempre”, conclude il primo cittadino di Villanova.