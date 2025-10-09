"Quando gli alberi parlano": Donatella Alfonso presenta a Savona il suo romanzo sulla Resistenza ligure

Un viaggio intenso nella storia della Resistenza e della guerra antifascista nell'entroterra ligure. Questo è il cuore di "Quando gli alberi parlano" (Castelvecchi), il nuovo romanzo della giornalista e scrittrice Donatella Alfonso, Consigliera comunale a Genova.

Il libro sarà presentato venerdì 10 ottobre alle ore 18:00 presso la Libreria Ubik di Savona, in un evento patrocinato da ANPI, ISREC e ANED.

A moderare l'incontro con l'autrice sarà Francesca Agostini, Presidente provinciale dell'ANPI Savona. Le letture di alcuni brani del libro saranno a cura dell'attore Jacopo Marchisio, Vicepresidente ANED Savona e consigliere ISREC, rendendo la presentazione un momento di forte impatto emotivo e di riflessione storica.

Il romanzo è ambientato in un piccolo paese ligure di confine, nel periodo più cupo della Seconda Guerra Mondiale. In questo scenario drammatico, Antonia, giovane donna dallo sguardo enigmatico, è testimone e protagonista di un complesso intreccio di sentimenti e scelte morali.

Nella bottega di famiglia, tra ristrettezze, ombre e voci sussurranti, Antonia impara che il silenzio può essere una condanna. La vita del borgo è sospesa tra la paura e la speranza, tra il rischio della collaborazione e l’impeto della Resistenza. Antonia deve navigare tra la fiducia incerta nei partigiani e il fascino ambiguo di un ufficiale tedesco che sembra voler tradire il proprio ruolo. In un tempo in cui le alleanze si confondono e la guerra stravolge ogni certezza, ogni sua decisione può cambiare il destino.

Donatella Alfonso costruisce un romanzo intenso, fatto di silenzi eloquenti e dialoghi sospesi, in cui la storia collettiva si intreccia indissolubilmente con quella privata. "Una storia di passione e resistenza, di sogni e di cicatrici, che lascia il segno come una carezza che brucia," si legge nella presentazione del volume.