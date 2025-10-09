I “Randagi della Valmaremola” trovano casa a Bardino Vecchio

Una nuova sede e tanta voglia di creare: è questo lo spirito che accompagna i “Randagi della Valmaremola”, storico gruppo carnevalesco del territorio.

“I randagi della Valmaremola hanno ora una loro ‘casa’! - si legge sulla pagina Facebook Visit Valmaremola - Grazie alla disponibilità di Stefano e Fabrizio, i giovani - ed anche i meno giovani - componenti del gruppo spontaneo che più volte ha vinto il Carnevaloa con carri divertenti, ricchi di magia, ma anche portatori di messaggi importanti e nobili, hanno una sede a Bardino Vecchio dove incontrasi, discutere, ideare e realizzare i nuovi carri: buon lavoro a tutti e ci vediamo al prossimo Carnevale con un nuovo, fantastico carro!”.

La nuova sede si trova in via Madonna delle Grazie a Bardino Vecchio, dove il gruppo potrà finalmente riunirsi per dare vita alle prossime creazioni che coloreranno il Carnevaloa.