Cronaca | 10 dicembre 2025, 13:41

Pietra Ligure, ubriaco lancia un masso contro gli uffici del capo stazione: traffico ferroviario bloccato

L’episodio è avvenuto durante il ponte dell’Immacolata. L’uomo, di origine romena, è stato denunciato

Durante il ponte dell’Immacolata, i Carabinieri di Pietra Ligure sono intervenuti presso la stazione ferroviaria dopo la segnalazione di un cittadino romeno visibilmente ubriaco. 

L’uomo aveva lanciato un masso di notevoli dimensioni contro la finestra degli uffici del capo stazione, infrangendola.

L’episodio ha causato una temporanea sospensione della circolazione ferroviaria, ripresa solo grazie al pronto intervento dei militari, che hanno preso in consegna l’uomo e, dopo le formalità di rito, lo hanno denunciato.

Redazione

