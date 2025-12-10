Pietra Ligure, ruba carte di credito da un’auto e le utilizza: denunciato 33enne

I Carabinieri di Pietra Ligure, durante il ponte dell'Immacolata, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Savona un 33enne originario della provincia di Lecco, ritenuto responsabile di furto aggravato su un veicolo in sosta e di indebito utilizzo delle carte di credito trovate a bordo del mezzo.

Il reato risale ad alcuni giorni prima, quando un 48enne del luogo si era presentato presso gli uffici della Stazione dell'Arma, denunciando di aver subito il furto del portafoglio, dimenticato sulla propria autovettura parcheggiata, contenente le carte di credito.

Le immediate indagini dei militari hanno permesso di appurare che le carte erano state utilizzate indebitamente per effettuare acquisti, sia a Pietra che nei comuni limitrofi, per importi di diverse centinaia di euro.

Gli sviluppi investigativi, che hanno previsto anche la visione di numerosi filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza dei comuni interessati dai reati, hanno consentito di individuare come autore del furto il 33enne lombardo, denunciato dalla locale Autorità Giudiziaria sia per il furto aggravato sia per l’indebito utilizzo delle carte di credito.