Pietra Ligure, grazie a “Insieme per Benedetta” oltre 10 mila euro per la Fondazione “Alessandro Frigiola per il cuore”

"A seguito della grande partecipazione e della generosità dimostrata in occasione dell’evento del 30 novembre, organizzato dalla nostra Associazione 'Il Sorriso di Benedetta odv' al Teatro Moretti di Pietra Ligure, siamo lieti di comunicare un avvenuto incasso di euro 10.765,00". A darne notizia è l'associazione “Il Sorriso di Benedetta odv”, nata in ricordo di Benedetta “Betta” Ottonello.

La serata “Insieme per Benedetta” era stata dedicata alla Fondazione “Alessandro Frigiola per il cuore”, a favore di un tanto importante quanto geniale progetto di training e formazione per giovani cardio chirurghi pediatrici, presso il Policlinico di San Donato Milanese .

Questa mattina la consegna ufficiale del ricavato dell'evento al Prof. Frigiola in occasione della visita al Policlinico: "Vogliamo ancora una volta ringraziare tutti quelli che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato e ricordare che per noi sapere di poter contare sempre su così tanti 'amici di Benedetta' ci sprona ad andare avanti sui nostri progetti con sempre più impegno e dedizione certi di essere sulla strada giusta - fanno sapere dall'associazione 'Il Sorriso di Benedetta odv' - Un forte abbraccio a tutti ed un arrivederci al prossimo evento".