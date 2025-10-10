A Finale Ligure “Salva un cuore”: una giornata per imparare le manovre salvavita e scoprire la storia della defibrillazione

In occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, sabato 11 ottobre, dalle 9 alle 17, il lungomare Migliorini e piazza di Spagna a Finale Ligure ospiteranno l’iniziativa “Salva un cuore”, una giornata di formazione e sensibilizzazione dedicata all’importanza delle manovre salvavita e del massaggio cardiaco.

L’evento è promosso dalla Protezione Civile finalese insieme a Cardio Pulsafety ETS, in collaborazione con la Croce Bianca Finalmarina e l’Avis Finale Ligure, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza sanitaria tra i cittadini.

Durante la giornata, istruttori qualificati guideranno i partecipanti in prove pratiche di rianimazione cardiopolmonare e nell’uso del defibrillatore, strumenti fondamentali per intervenire tempestivamente in caso di emergenza. La partecipazione è aperta a tutti e al termine verrà rilasciato un attestato simbolico a chi prenderà parte alle esercitazioni.

L’appuntamento proseguirà poi alle 17:30 in Sala Gallesio con la conferenza “Storia della Defibrillazione”, tenuta dal professor Alessandro Palmarini, che accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso l’evoluzione delle tecniche di defibrillazione e la loro rilevanza nella medicina moderna.