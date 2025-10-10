Eliminazione allagamento in centro storico a Celle, il Comune al lavoro per la progettazione

Un progetto che ha come obiettivo l'eliminazione dell’allagamento di ritorno del centro dovuto all’innalzamento del Rio Ghiare ed all’entrata del mare nello stesso.

Il Comune di Celle è al lavoro per la progettazione di un intervento fondamentale per la difesa.

"Non è un lavoro semplice perché i parametri da rispettare sono molteplici, oltre a evitare l’allagamento, bisogna consentire sempre alle acque bianche di defluire e trovare una soluzione su come ‘scolmare’ in caso di innalzamento del livello” spiega il Sindaco Marco Beltrame.

“La soluzione è quasi definitiva, poi sarà importante trovare una linea di finanziamento" conclude il primo cittadino cellese.

Il Progetto è nella fase di fattibilità tecnico economica.

Nella fase esecutiva è invece il progetto per gli interventi di rifacimento della copertura della tombinatura del rio dalla foce sino alla Via Aurelia, con il ripristino delle finiture e degli arredi nel tratto di Via Boagno.

La giunta comunale aveva approvato il progetto di fattibilità econonica nel 2024 e il costo complessivo dell’intervento si attestava su un 1 milione di euro.

In caso di finanziamento dell’opera da parte della Regione il Comune cofinanzierà l’intervento per una quota del 5%.

Allo stato attuale il tratto presenta diffuse criticità di tipo strutturale, come la presenza di travetti con fondo danneggiato e mancanze localizzate. Risulta inoltre che sono molteplici i travetti che risultano collassati a terra.

"Nel tempo - veniva spiegato nel progetto di fattibilità - il fenomeno si accuirà sempre di più creando pesanti deficit di sostegno da parte delle porzioni di solaio private dei travetti di sostegno e la cui portata generale sarebbe affidata alla sola caldana collaborante, rilevata di ridotto spessore e pertanto inadeguata alla funzione. Le attuali criticità limitano notevolmente la portata del solaio di copertura della tombinatura, via via ridotta nel tempo sino alle attuali 12 tonnellate. Il rifacimento radicale del solaio consentirebbe il raggiungimento, invece, del limite di 40 tonnellate previsto dal Codice della Strada. Si segnala che le attuali criticità e limitazioni evidenziate non rendono possibile il raggiungimento con mezzi di soccorso pesanti dalla strada a mare (via Montegrappa, via Boagno e piazza del Popolo)".

Gli interventi previsti a progetto sono quindi finalizzati alla manutenzione straordinaria della copertura del tratto tombinato lungo via Boagno tramite la demolizione della soletta esistente in travetti prefabbricati e la successiva ricostruzione.

Le lavorazioni saranno precedute dallo smontaggio di tutte le finiture esistenti, come le pavimentazione in cubetti di porfido, i rivestimenti in pietra, le fioriere e i pali di illuminazione, con il successivo rimontaggio ad opere strutturali completate, con lo scopo di ripristinare lo stato dei luoghi esistenti.