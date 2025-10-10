 / Attualità

Attualità | 10 ottobre 2025, 10:21

Savona, affidato l’incarico per la progettazione esecutiva del nuovo manto sintetico dello stadio Bacigalupo

Una soluzione adottata dal Comune per rendere l’impianto maggiormente fruibile e sostenibile dal punto di vista gestionale

Savona, affidato l’incarico per la progettazione esecutiva del nuovo manto sintetico dello stadio Bacigalupo

Un manto rovinato con molte criticità, che va rifatto. Il Comune di Savona ha affidato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) formata dallo studio Marco Ciarlo Associati, dall'ingegnere Alberto Pera, dall’architetto Giorgio Ferraro, dal geologo Cesare Ferrero e dall’ingegnere Elisa Revelli, l’incarico per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per  gli interventi di messa in sicurezza e il rifacimento del manto erboso dello Stadio Comunale Valerio Bacigalupo.

Lo stadio Bacigalupo - composto da campo in erba naturale, tribune e locali annessi – è in condizioni di avanzato degrado a causa della mancanza di interventi manutentivi straordinari negli ultimi anni.

Per questo motivo l’amministrazione ha deciso di procedere con urgenza alla redazione del progetto esecutivo delle opere strutturali e complementari di messa in sicurezza, necessario per avviare successivi interventi di riqualificazione finalizzati al ripristino dell’agibilità, almeno parziale, dell’impianto.

Parallelamente, il Comune intende procedere alla trasformazione del campo da gioco da erba naturale a manto sintetico, per rendere l’impianto maggiormente fruibile e sostenibile dal punto di vista gestionale.

Da qui l'affidamento della progettazione per il nuovo manto. L’importo complessivo dell’incarico è pari a 51.437 euro.

Elena Romanato

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium