Savona, affidato l’incarico per la progettazione esecutiva del nuovo manto sintetico dello stadio Bacigalupo

Un manto rovinato con molte criticità, che va rifatto. Il Comune di Savona ha affidato al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) formata dallo studio Marco Ciarlo Associati, dall'ingegnere Alberto Pera, dall’architetto Giorgio Ferraro, dal geologo Cesare Ferrero e dall’ingegnere Elisa Revelli, l’incarico per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di messa in sicurezza e il rifacimento del manto erboso dello Stadio Comunale Valerio Bacigalupo.

Lo stadio Bacigalupo - composto da campo in erba naturale, tribune e locali annessi – è in condizioni di avanzato degrado a causa della mancanza di interventi manutentivi straordinari negli ultimi anni.

Per questo motivo l’amministrazione ha deciso di procedere con urgenza alla redazione del progetto esecutivo delle opere strutturali e complementari di messa in sicurezza, necessario per avviare successivi interventi di riqualificazione finalizzati al ripristino dell’agibilità, almeno parziale, dell’impianto.

Parallelamente, il Comune intende procedere alla trasformazione del campo da gioco da erba naturale a manto sintetico, per rendere l’impianto maggiormente fruibile e sostenibile dal punto di vista gestionale.

Da qui l'affidamento della progettazione per il nuovo manto. L’importo complessivo dell’incarico è pari a 51.437 euro.