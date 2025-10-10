Savona, parte “Viaggi senza barriere”: la giunta approva la convenzione per promuovere un turismo accessibile tra mare, ceramica e storia

La convenzione, che resterà in vigore fino al 30 aprile 2027, definisce ruoli e modalità operative dei partner. Le prime attività prenderanno avvio subito dopo la firma, grazie all’acconto regionale già previsto per il 2025.

L'assessore alla Cultura e al Turismo Nicoletta Negro: “Ringrazio la Consulta per le politiche dell’inclusione, dell’Accoglienza e del Benesser-ci per il prezioso contributo nella stesura del bando. Abbiamo raggiunto l'obiettivo di vincere al bando grazie anche al lavoro che le Amministrazioni della Baia della Ceramica hanno saputo fare nel campo del turismo culturale. A questo ora si aggiunge la collaborazione con Stella con cui vogliamo valorizzare la figura di Sandro Pertini grazie anche a tour guidati tra Savona e Stella. Con questa convenzione, dunque, diamo concretezza a un progetto che rappresenta un passo importante verso un turismo davvero inclusivo. ‘Viaggi senza Barriere’ è un investimento sulla qualità dell’accoglienza e sull’immagine di un territorio che vuole essere accessibile e attrattivo per tutti, valorizzando insieme mare, cultura e tradizione artigiana. Ringrazio la Consulta per l’inclusione per la preziosa collaborazione nella stesura del bando”.

“Finalmente – è il commento di Roberto Bazzano di Bandiera Lilla - è stata compresa la volontà di un gruppo di comuni e di associazioni e cooperative che partecipano al progetto di fare qualcosa che non si esaurisca all'interno del tempo previsto dal bando, ma vada avanti anche oltre. La lungimiranza di regione Liguria è stata quella di capire che quello che viene fatto con questo bando è creare una start up che porti avanti un progetto che può durare ben oltre i cinque anni che noi abbiamo previsto, integrando tutta una serie di iniziative turistiche di interesse generale che possono alimentare la durata del progetto stesso”.