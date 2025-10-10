Savona, un milione di euro per le buche negli asfalti

La giunta comunale di Savona ha approvato la delibera che dà il via al programma di asfaltature straordinarie, stanziandoun milione di euro proveniente dall’avanzo di bilancio per il rifacimento dei tratti stradali più danneggiati. Le procedure di gara per l’affidamento dei lavori saranno espletate entro la fine di novembre, l’avvio dell’intervento avverrà entro la prima metà di dicembre, a partire dalla periferia.



Si tratta di uno degli interventi resi possibili dalla manovra di maggio da più di 7 milioni di euro che l'Amministrazione ha scelto di impiegare in buona parte per migliorare decoro e manutenzione della città. Quello approvato oggi è il primo degli interventi sulle strade, altri riguarderanno i marciapiedi, la segnaletica e la piccola manutenzione.



L’asfaltatura interesserà i tratti più ammalorati delle strade di tutti i quartieri della città, con lavori immediati e mirati nei tratti in cui la pavimentazione presenta buche e deformazioni del manto bituminoso, anche per via degli scavi eseguiti nel tempo per la posa della rete a banda larga.



Le aree di intervento, individuate a seguito di una ricognizione effettuata dal Settore Lavori Pubblici, comprendono le principali arterie cittadine e le vie dei quartieri centrali e periferici.



Nella delibera è stato approvato in linea tecnica un ulteriore lotto di interventi che riguarda le vie che conducono il traffico pesante al porto (corso Ricci, corso Tardy e Benech, corso Mazzini, via Braja, piazzale Amburgo, corso Svizzera) e per il quale è in corso una trattativa con Autorità Portuale alla quale l’Amministrazione ha chiesto un contributo per la realizzazione dell’intervento.



“Si tratta di un’operazione importante che ci consentirà di migliorare in modo concreto la sicurezza e la qualità della viabilità urbana – commental’assessore ai Lavori Pubblici Nello Parodi – Il milione di euro stanziato con risorse comunali ci permette di intervenire da subito sulle situazioni più critiche. Sappiamo che l’intervento non sarà risolutivo, perché c’è ancora tanto da fare, contiamo però in corso d’opera di poter intervenire anche su altre strade grazie alle economie nel corso dell’appalto”.



Ecco l'elenco degli interventi che riguarderanno alcuni tratti delle strade indicate qui sotto: Villapiana - via Ancona, via Cosseria, via Falletti, via Carretto, via Martiri della Deportazione, via Padova, via Alessandria; Oltreletimbro - corso Viglienzoni, piazza Aldo Moro, largo Folconi, via Don Minzoni, via Vittime di Brescia; Chiavella/Legino/Zinola - via Caravaggio, via Bonini, piazzale Moroni, via Sant’Antonio, via Chiavella, via Chiappino, via Nostra Signora del Monte, via Bricchetti; Centro - via dei Mille, via dei Vegerio, via Nazario Sauro, via Niella, via Sormano, via IV Novembre, piazza del Popolo, via XX Settembre, via Giacchero; Villetta/Levante - via Amendola, via Genova, via Incisa, via Ottaviano.