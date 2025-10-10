Savona, l’Associazione Giovani per la Scienza compie vent'anni e festeggia con una mostra al Priamàr

Da vent’anni l’Associazione Giovani per la Scienza coltiva curiosità, talento e passione per la ricerca tra i giovani del nostro territorio. Punto a capo ne ha supportato la comunicazione in tutte le mostre annuali al Priamàr. Un percorso straordinario, fatto di esperimenti, studio e collaborazione, che ha contribuito a far crescere a Savona una nuova generazione di menti aperte e creative.



In occasione di questo importante traguardo, vi invitiamo a visitare la mostra

“Savona, i giovani e la scienza: vent’anni di passione, studio, esperimenti”,

allestita alla Fortezza del Priamàr – Palazzo del Commissario, dal 15 al 22 ottobre 2025.



Un racconto visivo e coinvolgente di vent’anni di impegno scientifico e umano, che parla di futuro, di formazione e di innovazione — valori che condividiamo profondamente come network Capolavori di Impresa, di cui i GPS sono partner.



Orari di apertura al pubblico:



Feriali: 14.30 – 18.00



Prefestivi e festivi: 10.00 – 12.30 / 14.00 – 18.00



Un’occasione per scoprire come la passione per la conoscenza può trasformarsi in un autentico motore di crescita per il territorio e per le imprese che lo animano.