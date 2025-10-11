Vigili del fuoco di Albenga sotto organico, i rinforzi arrivano da Imperia

Rinforzi da Imperia in caso di emergenza per il distaccamento dei vigili del fuoco di Albenga sotto organico.

Il numero insufficiente di pompieri continua a restare al centro del dibattito. Ad alzare il livello della protesta è l’Unione Sindacale di Base (USB) che ha scelto di alzare il livello di protesta “proclamando lo stato di agitazione”.

L’episodio scatenante, che l’USB ha definito “grave e non più tollerabile”, si è verificato nei giorni scorsi: “A causa della cronica carenza di personale operativo, il distaccamento di Albenga ha dovuto ridurre il personale operativo da 7 a sole 5 unità".

“La riduzione di personale, – sottolineano dall’USB, – rende impossibile l’uscita contemporanea di più automezzi fondamentali come l’autoscala o l’autobotte, che, in caso di necessità, devono essere inviate da Savona o da Imperia”.