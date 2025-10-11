Sviluppo economico, dalla Regione una misura per dare priorità a imprese artigiane, commerciali e di servizi dell'entroterra

Priorità all'entroterra nell'attivazione di strumenti regionali a sostegno delle piccole imprese e del commercio di prossimità.

Facendo seguito alla legge regionale 6/2025 dedicata al sostegno delle attività economiche nei comuni non costieri con meno di 2.500 abitanti, e quindi al programma di governo, la Giunta Bucci ha approvato un atto con cui si ribadisce "la volontà di rafforzare la nostra azione a sostegno dell'entroterra".

A spiegarlo, in una nota, il consigliere delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana: "Già oggi, i 134 piccoli comuni delle aree interne liguri sono interessati da due misure regionali: una in favore di chi intende aprire un'attività economica, con contributi fino a 300 euro al mese per cinque anni; e una in favore di chi ha già un'impresa attiva, con un importo una tantum che può raggiungere i 3.600 euro. L'obiettivo è quello di sostenere, attraverso incentivazioni premiali, la vitalità di questi territori, favorendo l'apertura di negozi che in quei contesti rappresentano un vero e proprio presidio sociale".

La delibera attribuisce anche una riserva di fondi e una corsia preferenziale per le imprese beneficiarie della misura prevista dalla legge regionale, in coerenza con gli strumenti agevolativi regionali e comunitari. L’attuazione operativa sarà definita con successivi provvedimenti dirigenziali.

"L'entroterra rappresenta una risorsa strategica per la Liguria: sostenere chi sceglie di investire nei nostri borghi significa rafforzare il tessuto economico e sociale locale, creare nuove opportunità di lavoro e contrastare lo spopolamento interne - dice Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Entroterra -. Con questa delibera mettiamo in campo uno strumento concreto che dà priorità territoriale alle imprese artigiane, commerciali e di servizi che avviano o ampliano la loro attività nei piccoli comuni, valorizzandone le potenzialità e rendendoli sempre più attrattivi anche per le giovani generazioni. Un impegno che si inserisce nella nostra strategia di lungo periodo per uno sviluppo equilibrato tra costa e aree".

