Cade lungo il sentiero e rimedia un trauma al baccino: biker tedesco soccorso sul Rollercoaster

Soccorsi mobilitati poco dopo il mezzogiorno nell'entroterra della Val Maremola, lungo il sentiero Rollercoaster, nel territorio di Magliolo, per un biker tedesco di 44 anni infortunatosi mentre percorreva il percorso in bicicletta.

Sul posto è intervenuto il personale del Soccorso alpino e speleologico Liguria con i Vigili del fuoco e i militi della Croce Rossa di Magliolo.

L'uomo è stato medicato e stabilizzato quindi, con un mezzo forestale, è stato portato sulla strada dove ad attenderlo c'era l'ambulanza della Croce Rossa locale per trasportarlo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con un sospetto trauma di bacino.