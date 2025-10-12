In principio era la creta: a Palazzo Valdettaro l’arte contemporanea incontra la storia e il sociale

Sarà inaugurata sabato 18 ottobre 2025, alle ore 16:30, la mostra d’arte contemporanea dal titolo evocativo “In principio era la creta…”. L'esposizione, organizzata dall’Associazione "Aiolfi" di Savona, si terrà negli spazi del Salone d’ingresso di Palazzo Valdettaro in piazza della Chiesa a Legino e sarà visitabile fino a domenica 26 ottobre 2025.

L'iniziativa, promossa con il patrocinio dell’Istituto religioso PSMC e di "Signori Arte", vede la partecipazione straordinaria dell’Aias Savona - Centro Semiresidenziale "La Primula", enfatizzando il legame tra arte, territorio e inclusività sociale. La curatela è affidata alla dottoressa Silvia Bottaro, presidente dell'Associazione no profit "Aiolfi" e critica d’arte.

Un percorso tra materia e storia

L’esposizione, ricca di opere ceramiche contemporanee, si inserisce nel contesto storico e affascinante del quartiere di Légino, luogo legato alle vicende del Beato Ottaviano e dimora del poeta Gabriello Chiabrera. L’Associazione “Aiolfi” ha scelto questa location per "accendere l'interesse" sulla piazza e sui capolavori custoditi nella vicina Chiesa di S. Ambrogio, come il gruppo ligneo di A. M. Maragliano.

Le ex Suore del Nido delle Rondini della Certosa di Loreto, oggi Religiose dell’Istituto di Don Orione, aprono per l'occasione le porte dell’antico atrio di Palazzo Valdettaro. Come sottolinea la curatrice Silvia Bottaro, la Terra, "materia povera e così legata al nostro Territorio, diventa l’occasione per l’inclusività", grazie alla presenza dei lavori degli ospiti dell’Aias Savona - Centro "La Primula", affiancati dalle opere di numerosi artisti ceramisti soci "Aiolfi".

Gli artisti in mostra

Un ampio ventaglio di talenti espone le proprie creazioni, offrendo una panoramica sulla tecnica ceramica e la sua espressività. Tra gli artisti presenti figurano Maria Paola Amoretti, Paolo Anselmo, Walter Boj, Carlos Carlè, Umberto Castrocane, Angela Tatina Ferrero, Alessandro Fieschi, Gian Genta, Grazia Genta, Umberto Ghersi, Luana Lenzi, Rosy Maccaronio, Cristina Mantisi, Giorgio Moiso, Mario Porcù, Mariella Relini, Laura Romano, Antonio Sabatelli, Eliseo Salino, Luciana Scarone, Maria Rosa Scerbo, Chiara Vallarino, Francesco Vichi e Lilia Viriglio. Saranno inoltre visibili le opere del Maestro Andrea Giannasso.

La mostra sarà aperta al pubblico con ingresso libero da giovedì a domenica, con orario 16:00-18:00. Visitare l’esposizione sarà un'opportunità per conoscere la ceramica e riscoprire il borgo di Legino.