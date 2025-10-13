Albisola, lutto per la scomparsa dello storico pediatra Giovanni Tessore

Albisola Superiore piange la scomparsa di Giovanni Tessore.

Lo storico pediatra albisolese, in pensione da anni, è mancato all'età di 89 anni. Medico stimato e apprezzato da tutti, ha curato generazioni di giovani albisolesi.

Tessore nel 2009 fu candidato sindaco per la lista "Tu per Albisola" insieme al figlio Franco e perse le elezioni contro Franco Orsi entrando comunque in consiglio comunale come capogruppo di opposizione.

"Per noi era il pilastro della famiglia Tessore. Il miglior padre che potessi avere. Sempre gentile con tutti, generoso, integerrimo, un modello di riferimento morale inarrivabile - il ricordo del figlio Franco - Li ricordo con mia mamma sempre insieme con tanto amore reciproco. Ad aprile sarebbero stati 60 anni di matrimonio".

Lascia la moglie Franca, i figli, le nuore, i nipoti, le sorelle e tutti i parenti.

Il rosario verrà recitato oggi, lunedì 13 ottobre alle 18.30 nella cappella dell'obitorio di Savona. Il funerale verrà celebrato martedì 14 ottobre alle 15.30 nella chiesa di Stella Maris.