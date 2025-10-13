Toirano, arrestato minorenne straniero per due rapine a Milano

A Toirano, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino minorenne, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale dei Minori di Milano. Il giovane è stato fermato ieri dai poliziotti del Commissariato di Alassio durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nei pressi di un’abitazione occupata da tre cittadini stranieri, dove erano state segnalate attività sospette.

All’esterno dell’abitazione i tre soggetti sono stati sottoposti a controllo: un cittadino marocchino di 42 anni è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina. Successivamente, nell’abitazione, è stato rinvenuto un orologio di marca di notevole valore, stimato oltre 100mila euro. Il minore ne ha rivendicato la proprietà, senza però riuscire a dimostrarne la provenienza.

Gli accertamenti nelle banche dati hanno evidenziato che il giovane era gravato da un’ordinanza di custodia cautelare per rapina emessa dal Tribunale dei Minori di Milano. In particolare, nel maggio scorso, il minore si sarebbe reso responsabile, insieme ad altri complici, di due rapine avvenute a Milano.

Al termine dell’operazione, il minore è stato arrestato e trasferito al carcere minorile di Torino a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Gli altri due stranieri sono stati segnalati in stato di libertà per violazione della normativa sul soggiorno; il cittadino marocchino è stato inoltre segnalato alla Prefettura ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90 per possesso di sostanza stupefacente per uso personale.

Gli accertamenti hanno infine stabilito che l’orologio rinvenuto è un falso di pregevole fattura, privo di valore commerciale.