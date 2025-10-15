Percorso ciclopedonale all'uscita dell'ex galleria ferroviaria di via Cassisi: scattano i lavori

Sono scattati da lunedì a Celle i lavori sull'Aurelia alla base di via Cassisi per gli interventi di realizzazione di un percorso ciclopedonale nel tratto delle gallerie dell'ex stazione ferroviaria all'inizio della frazione e di località Roglio.

"Il lavoro consiste nell’allargare la carreggiata e la curva, per migliorare la viabilità e per permettere di creare spazio per l’uscita pedonale dalla galleria che verrà aperta - spiega il sindaco Marco Beltrame - Abbiamo in ogni caso dato mandato di studiare la fattibilità di un sottopasso che colleghi direttamente la galleria con la zona a mare, che sarebbe utile anche per tutta via Trento. Rassicuriamo tutti che le due piante che verranno rimosse, un pitosforo ed una palma, verranno salvate e ripiantate".

In questo momento la ditta incaricata sta effettuando i lavori nell'aiuola lato mare.

I lavori stanno interessando le gallerie che dalla curva alla base di via Cassisi arrivano fino alla località Roglio sull'Aurelia e nel tratto che permetterà di prolungare la passeggiata Pertini, passando sul ponticello sotto il Cottolengo e attraversando la galleria successiva in direzione Varazze.

Per la zona di ponente i lavori sono iniziati a luglio e la conclusione è prevista entro la fine del 2025.

Per la zona di levante gli interventi sono a cura della società "Punta dell'Olmo" che si occupa del progetto di restyling delle ex Colonie Bergamasche, che riqualificheranno il tratto e lo doneranno al Comune. La fine dei lavori è prevista per la primavera del 2026.

Gli interventi del lotto 1 nelle gallerie tra Cassisi e Roglio erano stati inseriti in un quadro di riqualificazione dell’area e il ripristino di una viabilità alternativa, sia ciclopedonale sia d’emergenza (e di servizio) in caso di problematiche che si possano verificare sull'Aurelia.

I lavori consistevano nella sistemazione del tratto intermedio tra le due gallerie a cielo aperto, con la realizzazione di una nuova zona per i parcheggi (anche con funzione di interscambio per la viabilità ciclopedonale) e la realizzazione del collegamento pedonale.

Il lotto 2 prevede quindi interventi di realizzazione della nuova viabilità ciclo pedonale nelle due gallerie ex ferroviarie.

315mila euro la cifra totale e sarà realizzato da IRE Liguria nell’ambito della proposta 4 progettuale dal titolo “Distretto Smart Comunità Savonesi – Smart Mobility” “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.