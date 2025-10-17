Spostamento della ferrovia a monte, il consigliere Carrara: “A Pietra la nuova linea ferroviaria devasterà un sito archeologico romano”

Entro la fine di ottobre si terrà il Consiglio comunale di Pietra Ligure richiesto dall’opposizione affinché l’amministrazione esprima un’osservazione contraria al progetto di spostamento e raddoppio della linea ferroviaria. Il consigliere di minoranza Mario Carrara lancia un appello deciso, avvertendo che il nuovo tracciato “devasterebbe la zona archeologica della regione Corte”.

Carrara ricorda come l’area delle Corte o Corti custodisca “le vestigia di un villaggio romano risalente al I – II secolo d.C.”, e che tali prove non provengono “da appassionati dilettanti di storia”, bensì da ricerche condotte da studiosi illustri come Nino Lamboglia, nonché da scavi effettuati negli anni ’90 durante i lavori del metanodotto, quando vennero alla luce reperti di ogni tipo: “macerie di muri di case, tombe, tegole, monete, suppellettili, anfore, orci…”.

Secondo il consigliere, tutti questi ritrovamenti sono stati catalogati dalla Soprintendenza della Liguria, che ha riconosciuto l’area come di alto valore archeologico e, proprio per questo, in passato aveva imposto lo spostamento del metanodotto per evitarne la distruzione. “È tutto documentato – sottolinea Carrara – nel volume Dalla villa al villaggio (Erga, 1999), dedicato espressamente agli scavi di località Corti”.

Il problema, secondo Carrara, è che il nuovo progetto ferroviario prevede il passaggio della linea e la costruzione della nuova fermata proprio in quella zona. “Siccome tutte queste opere sono realizzate su impalcato – spiega – per sostenerle si dovranno erigere imponenti piloni che affonderanno la loro base ben in profondità nel terreno, molto probabilmente devastandolo con tutto quello che racchiude”. Per Carrara, si tratterebbe di una perdita irreparabile: “Un patrimonio che, dopo esser stato conservato per duemila anni, andrà perduto per sempre”.

L’esponente dell’opposizione chiede che il Comune si pronunci compatto contro il progetto, ricordando che “non è un capriccio, ma una richiesta basata su dati ed elementi fondati e dimostrati, desunti dagli atti della stessa istituzione preposta alla salvaguardia del patrimonio culturale”.

Carrara propone alcune alternative, illustrate come soluzioni concrete. La prima sarebbe quella di traslare la linea in posizione più a monte, rinunciando alla fermata ferroviaria, che a suo giudizio sarebbe “sostanzialmente priva di ogni ragione d’esistere” poiché vi si fermerebbero “pochissimi treni al giorno e solo locali-regionali”. Una seconda possibilità consisterebbe nell’interrare e raddoppiare la linea attuale, mantenendo le stazioni esistenti e riducendo così “l’impatto a zero”, eliminando al contempo i passaggi a livello. La terza opzione, infine, prevede il mantenimento dell’attuale tracciato ferroviario, con il raddoppio del solo tratto a binario unico tra Finale e Loano o con il ripristino dei binari di scambio rimossi in passato.

Secondo Carrara, quest’ultima soluzione comporterebbe anche un notevole risparmio economico: “I costi sarebbero enormemente più bassi: circa 400 milioni di euro contro i tre miliardi e mezzo previsti per lo spostamento a monte”.Per il consigliere, quindi, il prossimo Consiglio comunale di Pietra Ligure sarà “decisivo non solo per quel progetto, ma per la conservazione delle vestigia archeologiche e per l’avvenire stesso del servizio ferroviario della città”.