Savona ricorda i militari italiani deportati dopo l’8 settembre 1943

Si svolgerà domani pomeriggio, lunedì 20 ottobre, alle 17.30, presso la Sala Rossa del Comune di Savona, la conferenza in occasione della “Giornata degli Internati Militari Italiani”, istituita dal Parlamento Italiano a febbraio 2025. La ricorrenza, fissata al 20 settembre, commemora la deportazione nei campi nazisti dei militari italiani che, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, rifiutarono di aderire alla Repubblica Sociale Italiana e si impegnarono nella lotta di Liberazione, come avvenne a Cefalonia o a Porta San Paolo, a Roma.

L’obiettivo dell’ANED di Savona è ricordare questi eventi attraverso le testimonianze dei familiari e, soprattutto, grazie alle ricerche degli storici.

I lavori si apriranno con un minuto di raccoglimento in memoria di tutti i militari deportati nei campi nazisti, seguito dai saluti del Presidente della Sezione ANED Savona-Provincia, Simone Falco, del Sindaco di Savona e delle altre autorità istituzionali.

Seguiranno gli interventi del Vice Presidente Vicario, Prof. Jacopo Marchisio, che parlerà della storia degli Internati Militari Italiani (IMI) e delle ricerche più recenti, e della Dott.ssa Enrica Gasco, che presenterà il lavoro di ricerca “Memorie di famiglia”, illustrando tramite alcune slide la deportazione come IMI di un suo familiare.

Al termine della conferenza saranno lette alcune testimonianze dei familiari. Come ricordato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia dello scorso 20 settembre, grazie al rifiuto dei nostri militari e ai loro “NO”, essi non aderirono alla Repubblica Sociale Italiana e non divennero complici dei nazisti nel loro piano di sterminio.

La conferenza, promossa dall’ANED di Savona, è patrocinata dal Comune e dalla Provincia di Savona, dall’ISREC di Savona, dall’ANPI provinciale e dalla FIVL.