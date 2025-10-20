Savona, allarme esche avvelenate nel quartiere Villetta

Allarme esche avvelenate lungo via Bonifacio del Vasto, nel quartiere Villetta di Savona. Lo ha reso noto con efficacia il gruppo di Villetta-Valloria Vi.Va, che l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) ringrazia e di cui trascrive un profondo e completo post su questa ennesima cattiveria contro gli animali.

“Si segnala che nei giorni scorsi qualche sconsiderato ha distribuito bustine contenenti veleno (anticoagulante) per topi. Vogliamo ricordare che la distribuzione incontrollata di veleno per topi sulla strada è un reato penale sia per la pubblica incolumità che per la fauna selvatica - spiegano dal gruppo - Chiunque sparga veleno in aree pubbliche o private di uso comune commette il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.). Inoltre, l'uccisione accidentale o volontaria di animali, anche domestici, tramite veleno può configurare i reati di uccisione di animali (art. 544-bis c.p.) o maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)".

"Ai possessori di animali raccomandiamo la massima attenzione. Le buste hanno forma quadrata e, quelle individuate,i contengono materiale colorato. In caso di riscontro si consiglia di segnalare alle autorità competenti: Contattare le forze dell'ordine (Polizia Locale, Carabinieri) o il Comune per segnalare l'accaduto. Segnalare alle associazioni animaliste: inviare una segnalazione alle associazioni animaliste e ambientaliste della zona per aiutarle ad intervenire", concludono dal gruppo Vi.Va.

Da informazioni successive risulterebbe che si sia già mossa la Polizia Locale, che ha inviato un incaricato SEA-S per il recupero e lo smaltimento dei pericolosi oggetti.

OSA ricorda che, comunque, "non è con il veleno che si “combattono” i topi ma con una corretta gestione dei rifiuti alimentari ed interventi non violenti per tenere questi animali a debita distanza".