Problemi alla rete Fastweb, utenti offline in tutta Italia

Mattinata difficile per molti utenti Fastweb. Dalle prime ore di oggi, mercoledì 22 ottobre, si sono moltiplicate le segnalazioni relative a disservizi sulla rete dell'operatore, con evidenti difficoltà nell'accesso a internet sia per la rete fissa che, in misura minore, per quella mobile.

A dare la misura dell'estensione del problema è stato, come spesso accade in queste situazioni, il portale Downdetector.

La piattaforma che monitora questo tipi di disservizi, ha infatti registrato un netto picco di segnalazioni provenienti dagli utenti, concentrate proprio nelle ultime ore. Questo ha confermato che non si trattava di casi isolati, ma di un problema diffuso che ha interessato diverse aree del paese.

Al momento, si attendono comunicazioni ufficiali da parte di Fastweb per chiarire le cause che hanno portato al down mattutino e per conoscere i tempi previsti per il ripristino completo del servizio.