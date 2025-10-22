Savona, Halloween solidale a Villa Cambiaso con gli "Amici per Ivan"

La storica e suggestiva cornice di Villa Cambiaso, in via Torino 10 a Savona, ospiterà venerdì 31 ottobre, a partire dalle ore 19:30, la serata speciale di Halloween “Amici per Ivan”, un grande evento benefico promosso da Savona da Scoprire e Villa Cambiaso con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la causa di solidarietà “Un sorriso per Ivan”. L’evento è interamente dedicato a Ivan, un ragazzo di 19 anni di Albissola Marina che, a seguito di un incidente in scooter, ha subito un arresto cardiaco che lo ha privato di ossigeno per alcuni minuti cruciali, cambiando per sempre la sua vita. Da oltre due anni Ivan affronta terapie quotidiane in ospedale, e il suo rientro a casa è ormai imminente; sarà la madre, Monica, ad accudirlo, ma i costi per le cure e l’assistenza necessaria sono ingenti. Tutti i proventi della serata, al netto delle spese, saranno devoluti per aiutarlo a tornare a vivere, garantendogli il supporto di cui ha bisogno.

La serata si annuncia come un vero e proprio gala di intrattenimento, con la partecipazione di artisti di fama e talenti locali. La conduzione sarà affidata a Elena Pochettino, volto noto della televisione come conduttrice e inviata, che guiderà il pubblico attraverso i diversi momenti dell’evento con professionalità ed eleganza. Tra gli ospiti d’onore ci sarà Marco Briano, campione in carica del celebre quiz musicale Sarabanda, che metterà alla prova l’orecchio musicale dei partecipanti con il torneo “Sfida il Campione di Sarabanda”. La musica dal vivo sarà affidata alla cantautrice ligure Emma Pescio, in arte Mema, mentre la Negma Dance Academy incanterà il pubblico con danze etniche e Bollywood. Davide Fortunato, illusionista e showman, regalerà momenti di stupore e meraviglia con un coinvolgente spettacolo di magia. La serata sarà arricchita anche dalla presenza dei volontari dell’associazione Sannaclown V.I.P. Savona, che porteranno il loro inconfondibile sorriso e l’allegria terapeutica del clownismo a beneficio di tutti i presenti, e da una mostra d’arte che completerà l’evento.

L’accesso all’evento prevede una quota solidale di 25 euro dalle 19:30, che include ingresso, pre-show con aperitivo a buffet e spettacolo, e di 15 euro dalle 21:00, per il solo spettacolo. La prenotazione online è obbligatoria tramite il link https://www.villacambiaso.it/amiciperivan. Per chi non potrà partecipare, sarà comunque possibile sostenere la causa “Un sorriso per Ivan” tramite donazione diretta all’IBAN IT21H0623010631000041482650, intestato a Monica Vinto, presso Crédit Agricole, indicando come causale “Un sorriso per Ivan”.

“Amici per Ivan” si presenta così come un appuntamento imperdibile per una notte di Halloween all’insegna del divertimento, della cultura e, soprattutto, della solidarietà per un giovane della nostra comunità.