Aree protette, oltre 136mila per il programma "Liguria preziosa - Dimora naturale": risorse per Piana Crixia, Ceriale e Millesimo

La Regione rinnova il proprio impegno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale, sostenendo le aree naturali protette attraverso il programma “Liguria Preziosa – Dimora naturale”. L’iniziativa mira a promuovere la fruizione sostenibile, la conservazione e la valorizzazione dei territori di maggior pregio naturalistico, storico e paesaggistico della regione.

Con uno stanziamento complessivo di oltre 136 mila euro verranno realizzati interventi mirati in sei aree protette liguri.

Per quanto riguarda la nostra provincia, sono previsti tre importanti interventi: nel Parco di Piana Crixia, dove verranno rinnovati percorsi e ringhiere, nella Riserva Naturale di Bric Tana a Millesimo e nella Riserva Naturale Regionale di Rio Torsero a Ceriale, dove si procederà al ripristino della segnaletica e dei sentieri nelle aree di tutela marina e paleontologica.

"Un sentito ringraziamento va all’assessore con delega ai Parchi e alla Biodiversità Alessandro Piana per l’impegno costante nella salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale ligure. Questi nuovi interventi nei parchi regionali contribuiranno a rendere le aree protette più sicure, accoglienti e accessibili, migliorando infrastrutture, sentieri e rifugi e favorendo al tempo stesso un turismo sostenibile e di qualità", commenta il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.





