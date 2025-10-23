Finiscono nell'acqua gelida della Darsena e rischiano di annegare: salvati da due poliziotti

Finiscono nell'acqua gelida all'interno della Darsena e vengono salvati da due poliziotti della squadra volanti.

È stato un intervento provvidenziale nella notte tra domenica e lunedì intorno all'1.30 quello degli agenti in servizio davanti alla Torretta in quanto due 25enni, una donna e un uomo, infatti erano finiti in acqua e annaspavano rischiando di annegare anche a causa della temperatura fredda.

In prima battuta era caduta dalla banchina di fronte alla statua del marinaio la ragazza e per soccorrerla era intervenuto un coetaneo. Entrambi però non riuscivano più a risalire e stavano iniziando a sentirsi male per l'acqua gelida.

I poliziotti che si erano accorti dell'accaduto vedendo che altre persone stavano cercando di dargli una mano, li avevano quindi tratti in salvo.

Alla giovane molto infreddolita in attesa dei soccorsi uno dei poliziotti ha dato la sua giacca per riscaldarla.

Entrambi poi sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo da un'ambulanza della Croce d'Oro di Albissola Marina della sezione di Savona per accertamenti. Le loro condizioni sono buone.