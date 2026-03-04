 / Cronaca

Cronaca | 04 marzo 2026, 15:32

Tamponamento tra mezzi nella galleria Fornaci in A10: un ferito lieve, traffico bloccato all'altezza di Spotorno

Mobilitati i soccorsi e le Forze dell'Ordine. Non gravi le conseguenze per i passeggeri dei veicoli ma, complice la carreggiata unica nel tratto, intense le code

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze per i passeggeri dei mezzi il tamponamento che nel pomeriggio odierno, intorno alle 14:45, ha visto coinvolti due veicoli entrati in collisione all'altezza della galleria Fornaci, lungo la A10 tra Vado e Spotorno. Consistenti invece le code verificatesi in entrambe le direzioni negli intorni del tratto in questione.

Sul posto sono state mobilitati i soccorsi della Croce Bianca di Noli, gli operativi del concessionario, e le Forze dell'Ordine per accertare la dinamica ed effettuare i rilievi del caso.

Complice la carreggiata unica nella galleria in questione, con la chiusura di una delle due carreggiate (quella direzione Italia) causa lavori, per permettere i soccorsi del caso il traffico è rimasto bloccato con la formazione di code in entrambi i sensi di marcia.

Redazione

