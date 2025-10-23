“Ottobre De André": il 25 ottobre il gran concerto per Don Gallo con Luca Bettella, Syria e Dik Dik

Un momento significativo di "Ottobre De André" il gran concerto per Don Gallo. Diversi artisti, che da soli meriterebbero palco, tempo e applausi, si uniscono in questo concerto per dimostrare che insieme si può fare molto e moltiplicare il bene.

Proprio come sosteneva Don Gallo, che poco prima di morire chiese ai Fieui di Caruggi di dedicare la manifestazione a sostegno della Comunità da lui creata. Per questo motivo, l’intero ricavato di Ottobre De André, costituito dalle offerte ricevute, viene devoluto alla Comunità di San Benedetto al Porto di Genova.

Tra gli artisti che saliranno sul palco del Teatro Ambra di Albenga il 25 ottobre, inizio alle ore 17, Luca Bettella, giovane artista padovano, porta nei principali teatri italiani lo spettacolo Caro Lucio, un tributo a Lucio Dalla. Luca ha la musica nel sangue fin dall’infanzia: iniziando come autodidatta e perfezionandosi poi con docenti di grande esperienza, ha affinato la sua voce e la sua passione. Lo scorso maggio è stato corista nei concerti de Il Volo, e nel suo spettacolo interpreta alcune delle melodie più celebri di Dalla, come Caruso, L’anno che verrà e Anna e Marco, accompagnato dai suoi musicisti.

Un’altra protagonista del concerto è Syria, nome d’arte di Cecilia Cipressi, che ha iniziato la sua carriera vincendo Sanremo Giovani nel 1995 con la cover Sei bellissima di Loredana Bertè, ottenendo così l’accesso al Festival dell’anno successivo, che ha vinto nella categoria giovani con Non ci sto. Nel 1997 è tornata al Festival tra i big, arrivando terza con Sei tu, e ha pubblicato diversi album, tra cui il brano Se t’amo o no, uno dei più suonati dell’estate 2000. Nel corso della sua carriera ha anche collaborato con artisti come Max Pezzali, Jovanotti, Gianna Nannini, Tiziano Ferro e Giorgia. Alterna alla carriera di cantante quella di attrice teatrale, e sarà accompagnata da Massimo Germini, chitarrista storico di Roberto Vecchioni.

Infine, sul palco ci saranno i Dik Dik, uno dei gruppi musicali più amati e longevi d’Italia, attivi da oltre sessant’anni. Nati nel 1965, hanno ottenuto subito grande successo con Sognando la California e hanno continuato a incantare il pubblico con brani come Senza luce, Il primo giorno di primavera, Io mi fermo qui, Vendo casa, L’isola di Wight e Come passa il tempo. Il gruppo è formato da Giancarlo “Lallo” Sbriziolo (voce, basso e chitarra ritmica), Pietro “Pietruccio” Montalbetti (chitarra solista, basso), Gaetano Rubino (batteria e percussioni) e Mauro Gazzola (pianoforte e tastiere).

Il Gran Concerto per Don Gallo non è solo musica: è un’occasione per dimostrare che l’arte e la solidarietà, insieme, possono davvero fare la differenza.