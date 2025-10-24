Il gioco come strumento di crescita e inclusione: ad Alassio una giornata di successo con esperti e Ludobus

Ha riscontrato un buon successo, nei giorni scorsi, l'iniziativa “Come il gioco diventa strumento di incontro, crescita e partecipazione”, promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, che per un'intera giornata ha visto coinvolti professionisti nel settore tra un convegno e attività pratiche.

Al convegno, accreditato per crediti formativi ECM per Assistenti Sociali, che si è tenuto durante la mattinata presso l'Auditorium della Biblioteca Civica “Renzo Deaglio”, dopo i saluti istituzionali dell'assessore alle Politiche Sociali Loretta Zavaroni hanno portato preziose testimonianze la dottoressa Elisa Scola, pedagogista di Progetto Città; la dottoressa Guja Toniolli, istruttrice di nuoto e tecnico FISDIR; il dottor Luca Musella, osteopata, chinesiologo e massofisioterapista; la dottoressa Katia Pesce, pedagogista e tutor DSA di Progetto Città; le dottoresse Francesca Macheda e Amala Maria Fogliasso, docenti di scuola primaria certificate INSA-MSE; e l’educatore professionale Luca Sardelli di Progetto Città. A moderare i lavori è stata la pedagogista Irene Bogliolo, coordinatrice dei servizi educativi domiciliari e scolastici di Progetto Città.

Nel pomeriggio, l’evento è proseguito all’aperto con le attività del Ludobus, che hanno animato la città in un clima di gioco e condivisione.

L’assessore alle Politiche Sociali Loretta Zavaroni ha espresso soddisfazione per l'ottima riuscita dell’iniziativa, che ha registrato un’ampia partecipazione di operatori, educatori e cittadini.