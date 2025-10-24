Imprese che operano con l’estero, corso gratuito dedicato alla nuova piattaforma che semplifica il rilascio dei certificati d’origine delle merci

La Camera di Commercio Riviere di Liguria, in collaborazione con Infocamere, organizza un corso di formazione rivolto alle imprese di Imperia, La Spezia e Savona che operano con l’estero dedicato alla nuova piattaforma “Commercio Estero” per la gestione delle pratiche relative alla richiesta dei certificati di origine: il corso, gratuito, ne spiega tutte le funzionalità.
La nuova piattaforma consente a imprese, persone fisiche e professionisti di trasmettere al sistema camerale le richieste per il rilascio dei certificati d’origine delle merci, fornendo tutta la documentazione necessaria: un sistema di gestione innovativo che semplifica e riduce i tempi di gestione delle procedure.
Il calendario degli appuntamenti, in presenza, è il seguente: nella sede camerale di Imperia (via Tommaso Schiva 29, sala Multimediale) il corso si terrà martedì 28 ottobre 2025 dalle ore 9:30 alle 12:30; nella sede camerale della Spezia (piazza Europa 16, sala Marmori) il corso si terrà giovedì 30 ottobre 2025 dalle ore 9:30 alle 12:30; nella sede camerale di Savona (via Quarda Superiore 16, sala Magnano) il corso si terrà mercoledì 29 ottobre 2025 dalle ore 9:30 alle 12:30.
Per iscriversi occorre compilare il form disponibile sul sito rivlig.camcom.gov.it. Link diretto: https://www.rivlig.camcom.gov.it/commercio-estero-e-internazionalizzazione/certificazioni-e-procedure-lestero/formazione-gli-operatori-commercio-estero/formazione-gli-operatori-con-lestero-anno-2025
I momenti formativi, dal taglio estremamente pratico, si focalizzano sulla presentazione della nuova piattaforma personalizzata alle esigenze richieste per il rilascio del certificato di origine e sull’analisi dei casi più frequenti di compilazione. I partecipanti possono interagire in maniera diretta con i relatori per chiarimenti e domande.
Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Commercio Estero: telefono 019.8314242 - 0187.728207, mail estero@rivlig.camcom.it.